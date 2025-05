Reč struke! Karić otkrio koliko su mu društvene mreže napravile haos u vezama: Imao sam stvarno sramotne situacije (VIDEO)

Dao svoj sud!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je kako društvene mreže utiču na ljubomoru u vezama. Stefan Karić izneo je svoje mišljenje.

- Utiču mreže na ljubomoru, mislim da ugrožavaju veze i brakove. Imao sam stvarno sramotne situacije u kojima sam se nalazio, neću da se vadim na alkohol, ali to sam ja, bilo pa prošlo. Smatram da ništa dobro ne donose, osim ako neko ne zarađuje preko društvenih mreža. Ja sam nekad bio bolesno ljubomoran, ali nikad nisam uzimao i listao. Imao sam momente da tražim telefon, samo da vidim reakciju. Ja ni sad ne znam Andreinu šifru, 100 puta je otključavala telefon na moje oči - govorio je Stefan.

- Da li si ti davao telefon? Otpraćivao? - pitao je Marko.

- Nisam dolazio u situacije da mi neko kaže, sam sam to uklanjao. Kako gledamo te lajkove, boleština ozbiljna. Svi ljudi koji me prate znaju da mi Instagram nije toliko bitan . Jednostavno ništa dobro ne donosi, ako neko može da živi bez Instagram najbolje bi bilo da ga ugasi. Nikad neću zaboraviti kad je moja drugarica objasnila sliku sa naočarama, a niko nije video da plače ispod naočara. To je upravo predstavljanje lažne slike. Smatram da je sve pristupačnije nego što je nekad bilo - pričao je on.

- Da li ste Anđela i ti koristili mreže da se muvate? - pitao je Marko.

- Ne, ta mreža služi za lajvove i takmičenje. Ti ljudi su podrška i nema nikakve veze. To je bualaština što su rekli da je muvanje, to je vid podrške - govorio je Stefan.

Autor: A. Nikolić