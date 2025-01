Udario Aneli kontru! Stanić vinuo Enu u nebesa, nazvao je lojalnom i neustašivom, pa istakao: Imao sam predrasude! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni na redu da navede najpažljviju osobu bio je Lepi Mića, koji je istakao za koja smatra da najviše pazi na osećanja drugih takmičara.

- Pažnja je najlepša stvar. Ukoliko ste pažljivi, a odjednom izvređate tu osobu, sve pada u vodu. Za mene je uvek na pozitivnim anketam Stefan Karić, on je momak kojem verujem maksimalno. On je primer kako neko treba da se ponaša. Što se tiče Bože, on me je dva puta na neki način izdao, ali je pokazao da je pažljiv i da ima poštovanja prema meni. Soni je na trećem mestu. On je društvena osoba, želi da pomogne, ima to u sebi - kazao je Mića.

- Terza je veoma pažljiv prema meni, jer brine o tome kad ustajem. Mateja je takođe pokazao pažnju prema meni jer me je saslušao kad je bilo potrebno, ali i Karić kada mi je rekao da će ići u nabavku za mene jer zbog poveređene noge, a nisam mu tražio - kazao je Munjez.

- Karić, Aneli i Munja - istakao je Kadra.

- Prva osoba koja je pažljiva prema meni je Ena. Imao sam predrasude o njoj, ali sam promenio mišljenje. Neustrašiva je. Misli na svoje prijatelje. Kad je meni bilo teško, ona je bila tu za mene. Na drugom mestu je Matea, ona je divna devojka. - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.