Borislav Terzić Terza prokomentarisao je čestitku od svog brata, te je otkrio kako reaguje na to.

- Sve mi je jasno. Uradio sam šta sam uradio, sad sam fokusiran na to što ću dobiti dete. Jedva čekam samo da ga vidim ovde i pitam ga šta me najviše zanima, iskreno. Sofija me ne zanima, ja imam drugi fokus sada - kazao je Terza.

Autor: S.Z.