Dao svoj sud!

U toku su 'Nominacije Odabranih', a naredni učesnik koji je nominovao bio je Uroš Stanić.

Nominovaću Terzu, on je jedan monstrum. Govorio mi je ovde najgore moguće stvari, njegovi postupci su jezivi, pretio mi je sa svim i svačim. Omalovažavao me je, kleo me je, spominjao moju majku... On je jedan Tarzan i 'NN' otac. Prevario je trudnu Milicu javno na televiziji, uradio je najgore stvari. Sa Kačevendom je imao dil da opere Sofiju,tako što je izmislio da se Milica bavi prostitucijom, što nije istina. Sofiju je hteo da napravi ljubomornom sa Draganom, ispod slike svog deteta se pr*tenjačio sa drugom. Šaljem Terzu da smrdi u izolaciji, nadam se da će narod da osudi njega i Sofiju. Blam je da neko podrži taj monstruozni čin - rekao je Uroš.

- Nigde ovde ne piše da se nominuju ljubavnici - rekao je Bebica.

- Ako si Miličin drug, morao si to da uradiš. Nisi nominovao monstruma najvećeg ovde, jer nemaš mu*a - rekao je Uroš.

- Ovde piše iz ličnih razloga da nominuješ, a ne tako - rekao je Mića.

- Mogu da nominujem koga želim - rekao je Uroš.

- Nisam nominovala Sofiju, njoj ne želim da vidim leđa jer će se između nje i Gastoza desiti nešto uskoro, a jedna čekam da vidim tada face Anđele i Terze.

- Nominovao je Terzu da bi se ušlihtao Milici i njenoj podršci - rekla je Teodora.

- To je laž, imam mu*a da nominujem koga hoću - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.