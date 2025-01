Obrt kakav farmeri nisu očekivali! Boža molio Elenu da ga zagrli, a njena reakcija šokirala sve (VIDEO)

Ognjen će biti zadovoljan?

Boža Džons ne odustaje od Elene Petrović uprkos njenoj vezi sa Ognjenom Ravićem. Večeras su se našli u trač pabu, pa je Boža molio Elenu da mu pruži zagrljaj, ali ga je sačekao hladan tuš.

- Poljubi druga tvog, znaš koliko mi tvoj poljubac znači -rekao je Boža.

- Ne, pa posle da kažeš da sam te ljubila u vrat. Nema grljenja -rekal je Elena.

- Enči, evo kao drugarica. Nikad više samo sad, sad si mi posebno lepa, ceo dan te gledam. Tri sekunde i idem, molim te -rekao je Boža.

- Ne može, nemoj da me moliš. Nemoj Božo to da radiš, to nema veze ni sa Ognjenom, nema ništa -rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović