Lakić i Ognjen u okrenuli leđa!

Nikola Lakić i Ognjen Ravić našli su se u hodniku kuće, pa su samoću iskoristili kao priliku za novo ogovaranje. Ovaj put na meti je bio Kristijan Golubović, a Lakić nikako nije štedeo loše reči i kritike na račun njegovog boravka i ponašanja u rijalitiju.

- Ja sam hiljadu puta čuo od Kristijana da me ogovara i priča sa strane, pa mi nikad to nije reko kao juče što mi je rekao. On je za Božu rekao da bi on je*ao Elenu, po cenu da joj naravi dete da se opere, a taj Boža će i dalje da mu nosi kofe, a Lakić neće, ni ti nećeš -rekao je Lakić.

- Naravno -složio se Ognjen.

- E zato oni ne mogu da podnesu nas, što ne sedimo u tim društvu i što nismo pi*ke koje smo podgu*ne muve. A on ove podgu*ne muve smatra lošijim ljudima od nas, ali mu trebaju jer je mudar i zna kako sa njima jer je to iskustvo. Ti su ga pokrali najviše, Peca, Rea, Luks. Kristina poslala poruku da su oskrnavili lavu, oni najviše, a on im i dalje daje iz tih paketa -objasnio je Lakić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović