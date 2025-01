Kristijan zarežao na farmere, pa ih podelio u dve grupe! Za probleme sa disciplinom krivi samo OVU CIMERKU, Božu Džonsa nikako nije štedeo (VIDEO)

Rekao sve što mu je na duši!

Kristijan Golubović izneo je svoje mišljenje o tekućoj nedelji, pa je iskoristio priliku da potkači veliki deo farmera. On za remećenje discipline smatra da je kriva samo jedna osoba na imanju, a nije štedeo kritike i na račun Bože Džonsa.

- Ja radim kod svakog gazde, zato što sam vaspitan da radim i zato što sam potpisao ugovor za farmera. Ovo je čist koncept da se mora raditi i dokazati kreativnost. Meni da stave ovde Hitlera, ja bih radio, da mi stave Pecu, ja bih radio. To nema nikakve veze, jer da stoji papir i svih petnaest prođe pored njega da ga ne podigne, ja znam o kakvim se ljudima radi. Radi se o dve vrste ljudi, oni koji kažu: ''To ja nisam uradio i neću da dignem'' i oni drugi koji su to uradili i jednostavno neće da dignu. Ona go*na što su izazvale koze, nisam izazvao ja, a rado ih očistim... Od kako je ''Grdana'' upala kao sluga, demolirala je disciplinu koju je prihvatio mali Boža, i totalno se promenio. Vaš uticaj klana je takav da ljude čini lenjijima. Boža je pao čim ova zamahne repom, čim Ognjen nije tu -kazao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović