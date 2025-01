Haos se nastavlja!

Boža Džons malo pre je zaratio sa Elenom Petrović, ali je ovom prilikom, počeo rat i sa ostalim ukućanima.

Naime, on je sve vreme urlao po sobi, u nadi da će im objasniti ono za šta se on zalaže, no međutim, da njegov haos nije urodio plodom, govori u prilog to da je zaratio sa skoro celom spavaćom sobom.

Kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić