Potpuno slomljen: Ognjen ne može da poveruje da ga je Elena tako lako otpisala, požalio se Saletu, on mu svu istinu SASUO u lice! (VIDEO)

Povređen!

Ognjen Ravić koji je trenutno smešten u izolaciiji, jer je jedan od nominovanih ukućana, a u obilazak mu je došao gazda Sale Lux. Ognjen se odmah požalio na njegovu devojku Elenu Petrović, koja mu sve manje i manje pokazuje nežnosti, a kako on tvrdi uopšte se ne oseća da je njoj krivo jer su razdvojeni.

- Koji je ku*ac sa ovom? Raspradam se ceo dan, navikao sam na nju, dušu sam isplakao. Ona se smeje ceo dan - rekao je Ognjen.

- Ti i Boža ste isti. Mislim da si ti gori, jer držiš sve u sebi. Ona baca koske ceo dan, smeje se - rekao je Sale.

- Pričali smo o zajedničkom životu, o putovanjima. Pričala je da hoće dete sa mnom. Sve se promenilo od kad sam došao u izolaciju - rekao je Ognjen.

- Ona je ovde došla zbog love. Majka je izbacila napolje, dete joj kod muža. Ona nema gde, ti si joj jedna igra ovde. Nisi joj dorastao, ti si klinac, a ona devojka sa ulice. Ceo dan se smeje na vaš račun. Mislim da si ti više zaljubljen u nju, nego Boža - rekao je Sale.

- To si u pravu. Išla je do toaleta, ja bio ispred. U prolazu me je samo poljubila, kao da smo stranci - rekao je Ognjen.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.