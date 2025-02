Volela bih da mu vidim leđa: Elena nikad iskrenija, priznala da je njena veza sa Ognjenom pod znakom pitanja! (VIDEO)

Kraj još jedne ljubavi?!

Voditeljka Maša porazgovarala je sa Elenom Petrović, devojkom Ognjena Ravića koji je nominovan, zajedno sa Božom Džonsom.

- Ceo dan sam se osamila i razmišljam. Neće biti isto svakako, ko god da ode. Sa Božom sam u poslednja četiri meseca imala i lepih trenutaka i svađe. On mi je prezanimljiv, dok ne prebaci. Ognjen je neko ko je poslednjih mesec ipo dana uz mene. Nekako sam danas mrtva hladna, nije mi falio mnogo. Razgovarala sam sa Aleksandrom Babejić, i saznala sam da je dosta stvari sakrio od mene. Razočaralo me je to mnogo - rekla je Elena.

- Kome bih volela više da vidiš leđa? - pitala je voditeljka.

- Ognjenu, iskreno - rekla je Elena.

- Da li onda Boža ima šanse? - pitala je voditeljka.

- Ne, nema prilike. Znam ja da balansiram sa njim - rekla je Elena.

- Ognjen je plakao danas, da li znaš zbog čega? - pitala je voditeljika.

- Ne znam, pričali su mi nešto po kući. Mi smo pričali o putovanjima, o planovima, ali on je mene slagao. Staviću ga na znak pitanja - rekla je Elena.

- Juče su ti rekli da bi ti Boža bio bolji partner? - pitala je voditeljka.

- Oni su u pravu za Ognjena, ali nikada ne bih bila u vezi sa Božom, može on da se zaljubljuje, da me juri koliko hoće. Nikada nećemo biti zajedno, ali istina je da se pre nasmejem njemu, nego Ognjenu - rekla je Elena.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.