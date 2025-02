KAO DA ME JE NEKO PROKLEO NAPOLJU: Boža Džons zaplakao zbog neuzvraćene ljubavi, Kristijan pokušava da ga smiri (VIDEO)

Nije mu lako!

Nakon Elene Petrović i Boža Džons se rasuo na komade zbog neuzvraćene ljubavi.

- Svestan sam svega i sve te kapiram. Malopre sam se smejao, pevao, a sada plačem, to nije dobro brate moj. To je blam, ne može tako, nisam došao na televiziju da jaučem -rekao je Boža.

- Šta vam je to svima uradila -čudio se Kristijan.

- Ne znam Krile, nešto ima u sebi. Sramota me je, brinem se za porodicu, za sve. Stiglo me je sve. Dala mi je lažnu nadu, mislim da nisam zaslužio to od nje. Krstim se svako veče i molim Boga da mi pomogne. Kao da me je neko prokleo napolju. Idem za njom kao ovo jare -rekao je Boža.

- Ne znam kako da ti pomognem osim da ti dam prijateljski savet. Upamti moje reči, proćiće Elena kao da nikada nije postojala -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić