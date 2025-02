ŠOK! Kristijan otkrio da je Elena bila sa Takijem, smatra da Džons zbog toga ne zna gde udara! Aleksandra mu preporučila lečenje (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Večeras su na imanju Farme 8 nominacije, voditeljka Ivana Šopić pojavila se na imanju spremna da učesnicima najavi pakao i uzburka strasti u njihovim donosima. Farmeri po starom običaju večeras dele štapiće slugama, a sluge su Boža Džons i Elena Petrović.

Nakon što su Barbi, Milan i Marko štapiće dodelili Boži, na red je došla Aleksandra Jakšić, pa nije štedela reči na račun nominovanih.

- Poenta je sa se Elena igra, neka doda gas i neka se svi vrte oko nje. Boža se danas istrošio, nema energiju. Jako me nervira kod Bože, kao da je 15 godina u rijalitiju, kao da je mag rijalitija, on je producent i režiser. Ja ne volim ljude koji hvale sebe, pusti druge da govore jer nemaš težinu nikakvu. Ne dopada mi se što ide iz krajnosti u krajnost kada je Elena u pitanju. On je treće smetalo u vezi Elene i Ognjena, šlepa se na njenoj kičmi i ne trebau druga priča. Agresivan je, ali može da ide na kliniku da se pozabavi ovim -rekla je Aleksandra, pa dala štapić Boži, a reč prepustila Lili.

- Ostavila sam ih u istoj situaciji u kakvoj ih zatičem. Boža vodi rijaliti, po uzoru ne neki drugi, dostupno mu je da puno priča i komentariše. Ja sam se danas iznenadila šta si izgovorio Eleni, kuneš i mrtvo i živo. Elena je imala taj neki odnos sa Božom, koristi situaciju jer joj se može. Skočila je na Saleta, a malo bi i na Runju, prija joj da se muškarci bore oko nje. Koji muškarci? Ja ih ne bih pogledala, mislim da su mnogo mlađi od nje, a ona koristi situaciju -rekla je Lili, pa štapić dala Boži.

- Davno sam davao mišljeje za ovog dečaka oji je u svojim ponašanjima, radu, emociji, dobročonstvi, pokazao sebe kakav jeste. Folirao se samo kada je to bilo potrebno. Čekao sam da vidim splet između njim, pa da stavim tačku. Bio je poljuljan u seksualnosti, a svi su ga napali kao opredeljenog. Ima pravo Grdana u tom segmentu, da se on krije iza jedne prave istine da je ova devojka bila sa Takijem. On zna da se on žvalavio sa njom -govorio je Kristijan.

- Odakle ti to, čovek dođe do mog separea da se pozdravi -rekla je Elena.

- Ti mene tuži, ja ima sliku da se ti žvalaviš sa Takijem -rekao je Kristijan.

Autor: M. Vićović