'ON JE MOJ ODABIR I BORIĆU SE ZA NJEGA' Elena kroz suze poručila Nikoli da neće odustati od veze sa Ognjenom (VIDEO)

Zauzela se za svoju ljubav!

Elena Petrović suprotstavila se svom bart Nikoli i stala u odbranu svoje veze sa Ognjenom Ravićem.

- Džoni, vratio se i na imanje, reci mi kako sada komentarišeš Elenu, a mene si se odrekao -rekla je Andrea.

- Ja sam ti isto rekao kao i tvoji roditelji, a to je da nemaš odnose u rijalitiju i da ideš putem muzike. Elena je uradila isto gde sam se ja totalno razočarao, meni je to gadno. Još gora stvar, ona ima nekoga napolju ko je rekao da će da će da je čeka, a ona je opet uradila isto -rekao je Nikola.

- Jedna stvar je kada ovde nađeš dečka i ostaneš sa njim, a druga je kada te je*u klinci po toaletima, a imaš dete napolju. A mene si se odrekao -rekla je Andrea.

- To je onda još gore -rekao je Nikola.

- Šta ti meni ima da se mešaš u moj odabir? -pitala je Elena.

- Ali taj odabir je pogrešan, ja vidim da je pogrešan -rekao je Nikola.

- Ja ne vidim to. Ja sve znam i ja sam razgovarala sa Ognjenom, ako smo budale, budale ćemo ostati. Znači ne postoji niko, ne čeka me B. nego su ti tako rekle tetka i mama da mi preneseš -rekla je Elena.

- Gadno mi je sveto, ja svome drugu nikada ne bih muvao devojku -rekao je Nikola.

- Kako ti onda nisu gadni Luks i Rea? -pitao je Ognjen.

- Ja Luksa nisam znao, sa tobom sam se družio ovde -rekao je Nikola.

- On zna da sam ja napolju ostavila, kola, stan, pare, pokupila sam se i otišla. Svi od Kristijana pa nadalje idu protiv mene, a on ti puni glavu svaki dan. Jesam li ja tebe uvredila nečim? Pitam te, uvredila sam te, jer sam sa Ognjenom. Neka se je**m u toaletu, bolje nego u sobi pred svia. Ja sam od tebe očekivala da ćeš barem malo da me zaštitiš. Evo ti ga tata Kristijan tvoj, a Ognjen je moj odabir i za njega ću da se borim. A ti si došao da me braniš kao od Bože -rekla je Elena.

- Folirankinjo jedna bre, rekla si da on nije tvoj odabir -rekao je Boža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić