Zaljubljena je u mog dečka, ali ne može da me ugrozi: Anđela puna samopouzdanja poručila Keti da ne može da je poljulja! (VIDEO)

Ne da na svoju ljubav!

U Belu kuću ušao je voditelj Milan Milošević, a u toku je emisija "Pretres nedelje". Anđela Đurišić prokomentarisala je odnos nje i svog dečka Nenada Marinkovića Gastoza. Anđela je saznala da se Gastoz raspitivao zašto Keti plače.

- To je njegova normalana reakcija, nije ništa što nije normalno. Moje mišljenje je bilo da je ona zaljubljena u njega. Mene to ne ugrožava, ali nije mi prijatno da moj dečko provodi sa njom. Perfidna je i namazana. Nije mi se dopala, ne prija mi. Možda je moja reakcija u petak bila preterana, ne znam. Smatram da sam totalno ispravna, skrenula sam mu pažnju, on se povukao. Pričali smo on i ja o tome, normalna mi je njegova reakcija što je pitao zašto plače. Nisam ja ljubomorna, samo opet kažem nije mi prijatno. On je njoj dobar kada treba da je ovde za stolom brani, a okolo je budala. Sviđa mi se što imaju korektnu komunikaciju, tako i treba da ostane - rekla je Anđela.

- Što i dalje govoriš da Anđela greši?

- Nisam ja Keti nikad gledao kao ribu, gledam je kao šuraka. Nisam to prepoznao u njoj. Ne mislim da je Keti rekla cinično da joj je žao Anđele. Nisam je takvu upoznao - rekao je Gastoz.

- Drago mi je što se on ponaša ovako, ne želi da vređa i dregadira žene. Meni je drago što je on džentlmen - rekla je Anđela.

Autor: K.K.