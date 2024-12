'Blam me je ovo da slušam, ali sam ja kriva!' Aleks izvela Ivana da svedu račune, on ne može da je podnese (VIDEO)

Ne štedi je!

Aleksandra Nikolić izvela je Ivana Marinkovića, kako bi sa njim porazgovarala o aktuelnoj situaciji.

- Meni je blam da ovo slušam, a znaš šta je najgore?! Ja sam dovela do tog blama, a za sat...Nebitno šta ljudi kažu, hajde da izuzmemo to, ja sam naučila da pratim svoje osećaje, a ja sam osetila da je to stvarno namerno. Kada ga nisam stavila, ti si me pitao zašto, a ja sam rekla da ću ga staviti - rekla je Aleks.

- Drago mi je da ga nosiš - rekao je Ivan.

- Ja s tobom ostajem u dobrim odnosima, a meni je ovo sramota. Da mene na televiziji neko proziva za sat, izmišljaju se stvari konstantno, ja sam šokirana! Jesam čula tračeve i vazda priče rekla, kazala, ali mi niko nikada u lice nije rekao da sam nešto uradila iz loše namere. Ja ovo ne mogu da podnesem! - rekla je Aleks.

- Ja te razumem - rekao je Ivan.

- Razgovaraš sa mnom rutinski i kao robot. Osetila sam negde da si imao nameru da je provociraš, ali je stvarno ružno ako si imao nameru - rekla je Aleks.

- Ja se iskreno nadam da neće više obraćati pažnju na mene, ona priča da ja pevam pesme - rekao je Ivan.

- Ja nju ne vidim - rekla je Aleks.

- Ja tebi verujem da je ti ne vidiš. Šta hoćeš ti sada?! - rekao je Marinković.

- Meni ovo ne treba - rekla je Aleks.

- Ti nemaš mu*a da kažeš ništa, pa čak i ovo. Hoćeš ja da izgovorim umesto tebe da nećemo pričati i da nećeš kontakt. Koja je poenta?! - rekao je Ivan.

- Meni ovo ne treba, sramota me je - rekla je Aleks.

- Ti bežiš od svega, ja ne bežim - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić