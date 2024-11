Hladan tuš! Sandra zarežala na Lukinu šalu, on je odmah oduvao: Kao da imaš 63 godine, a ne 37! (VIDEO)

Ne štedi!

Luka Vujović došao je do Sandre Obradović i Aleksandre Nikolić, te se tako našalio, a pošto je Sandra odmah skočila, on je oduvao.

- Gde je Jelena - pitao je Luka.

- A je l' vidiš šta on radi sada, on mene namerno nervira - rekla je Sandra.

- Hajde nemoj da me smaraš, kao da imaš 63 godine, a ne 37 - rekao je Luka.

- Ja sam pitala Ivana: "Da li stvarno misliš da bi Luka bio sa Jelenom?", on kaže: "Ne, znao sam da to namerno radi, da me isprovocira" - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić