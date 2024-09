Bezlična je i prodaje maglu: Ćomi Boj se ostrvio na Aneli kao da sutra ne postoji, Milica Dugalić osolila po učesnicima (VIDEO)

Ne štedi reči!

U Beloj kući, učesnici "Elite 8" upravo glasaju za osobu koja ih je najviše razočarala, te je tako reč dobila Jordanka Denčić.

- Na prvom mestu Marko Zec, kad je u sukobu s muškarcem beži, kao danas sa Nikolom, odmah se izvinjava. Na drugom mestu je Miljana Kulić koja kaže da želi sa Zolom dete, a ovamo priča Nikoli da želi s njim da spava i da joj se sviđa - rekla je Džordi.

- Recimo, moj drug Uroš Stanić. Nemaš komentar? Dobro, to sam i očekivao. Svima je poznato kako je plivao u prošlom rijalitiju preko priče mama i tata i sada se ugasio i tek će se ugasiti. Nema ništa drugo osim bacakanja po podu i mrdanje g**om. Sledeća osoba, bivša drugarica, lepa Aneli. Meni je Aneli kao neki sladak zeka koji skače iz ćoška u ćošak, pa joj treba šargarepica. Bezlična mi je, dosadna ove godine, kao da joj fali nešto, možda joj fali Janjuš da je pokrene i digne. Klasično prodavanje magle, ali od jedan do deset, jako loša gluma, možda dva plus. Treća osoba je Branka. Deluješ mi kao neko ko je pio, pa se trezni, kao da se leči od alkohola - rekao je Ćomi Boj.

- Prva osoba je ovaj debeljko, Bebica, zato što nas stalno vređa i kada ustanem da izlažem, upada mi u reč. Druga mi je Mimas... - rekao je Stefan.

- Malo sam se razočarala u Mimas i u Gruju, smatram da su prerano uradili ono što ne treba, protiv sam toga, ali nisam tu da osuđujem. Nisam se nadala da će se to desiti...Pratila sam te, ti nisi imao s*ks, to je bilo samo češkanje. Razočarala sam se u Uroša, volim ga i gotivim, nemam ništa protiv Uroša, ali jedino šta mi se ne sviđa je odnos prema Aneli - rekla je Ana.

- Ja mogu da komentarišem ljude koje poznajem iz prethodnih sezona, a oni se nisu promenili, šta više, oni su napredovali i verbalno i iskazuju svoj stav zato što rastu u neke pozitivne ličnosti. On je jedini konstanta, međutim, što se tiče ovih mladih ljudi, vidim samo ono što izlazi na televiziji...Uroš me je razočarao jer se ponaša neozbiljno, a nije nezreo, ima preko 20 godina. Ne odobravam postupak Gruje koji je doveo u krevet nekoga iz inata - rekla je Milica Dugalić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić