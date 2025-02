'TO NE BIH PRODAO NI ZA 20 MILIONA' Kristijan se prisetio pokojnog OCA, pa otkrio koja mu je omiljena USPOMENA na njega (VIDEO)

Zbog jedne stvari ipak žali!

Kristijan Golubović je u razgovoru sa Lili i Nikolom otkrio da je njegov otac imao veliki talenat za slikanje i da i danas čuva neke njegove radove.

- Ne znam koliko su cenili Mona Lizu, a jesi li čuo za to kada su je skenirali, pa videli da je skicirao nešto drugo -rekao je Kristijan.

- Pa jesi li video onu najsuplju bananu na svetu. Neki kao umetnik zalepio banananu na platno i zaradio milion -rekao je Nikola.

- Moj tata, od svega što je u životu radio, uzme stari gramofon, pojača mu motor, stavi bele pločice i boju na gramofon i on kako se vrti razbacuje boju. Pravile se razne prelepe šare. On je to posle sušio i prodavao za 8. mart mučenik. Znaš kako je bio dovitljiv -rekao je Kristijan.

On danas da je živ i da snima sve to i prodaje slike, bio bi milijarder -rekao je Nikola.

- Pokazaću ti, imam jedno pet ili šest slika njegovih koje sam sačuvao. Uradio je mene, Kristinu, njega i majku sa fotografije. Običnim olovkama i to na bež jastučnici i napisao moja familija. To mi je najvrednija uspomena, da mi neko da 20 miliona, ne bih to prodao. Jedno đubre ga je plaćalo da slika slike i potpisivao se na njima. Jednom me je odveo na posao da vidim, ja tada nisam razumeo njegov posao i to me najviše srce boli, jer nisam mogao da rezonujem šta on radi. Neko je na konto njegovog talenta zarađivao mnogo, a on je dobijao mrvice. Danas da nađem tog čoveka, oteo bih mu sve to i vratio potpis svog oca na njih -rekao je Kristijan.

- Možda i možeš da ga nađeš -rekla je Lili.

Autor: Iva Besarabić