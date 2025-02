Kristijan Golubović planira novi biznis! Spreman da uloži 200 hiljada evra u projekat koji će gledati ceo Balkan, evo o čemu je reč (VIDEO)

Kristijan proširuje posao u ugostiteljstvu!

Kristijan Golubović ne krije talente i interesovanja za različite sfere. Kako mu pored učešća u rijalitiju, ugostitetljstvo nije strani pojam, on planira da prošili privatni biznis, te da otvori elitni noćni klub u Beogradu. Svoj plan prvo je predstavio cimerima na Farmi 8, a oni su sa oduševljenjem i iščekivanjem gledali na sve što Kristijan sprema. Otkrio je i paprenu cenu koju planira da plati da bi njegov klub izgledao tačno onako kako je zamislio.

- Stara fabrika, stari pogon, uradimo dole sve, izolacija, ventilacija i sve postavimo. Imaš šta hoćeš, ljuljška sa neonom, Elena gola se ljulja gore. Tako te opi*ene ribe, to je uzavrela atmosfera. To je poenta, da napravim nešto što nikad nije bilo. Na primer, veče obaranja ruku i dolaze ludaci da obaraju ruke. Pobednik bi dobio 7 dana besplatne lazanje kod mene u lokalu. Sve to da prati ceo Balkan i priča se o njima. Rađaju se autoriteti, neka riba da dođe, da otpeva, da postane poznata. Si*ama lupanje limenki, ribe dolaze i si*ama biju limenke. Oldtajmera bi ubacio i lila, žuta i neon zelena odela. To je retro, neon sedamdesete na osamdesete. Računao sam ja, negde oko dvesta hiljada mi treba za sve to -rekao je Kristijan.

