LAKIĆ PLJUNE PA POLIŽE: Do juče urlao na Snežu, a danas joj daje prijateljske savete (VIDEO)

Haos!

Sneža Kušadasi večeras se požalila svojim cimerima na to što joj je Andrea Anđelković namerno ugasila vatru da bi joj bilo hladno.

- Svako ima svoj režim gazdovanja, ali nije u redu da tebi neko sipa vodu u bubnjaru da se ugasi vatra - rekao je Lakić.

- ja ne razumem da neko želi da se neko smrzava - navela je Sneža.

- To njima na dušu - rekao je on.

- Ja ću izdržati to. Da sam žena, nikada ne bih uradila to. Ja sam isto mogla njoj da ugasim vatru u gazdinoj kući. ja to nisam - dodala je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.