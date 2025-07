Hoćeš da donesem crni luk da zaplačeš, jer juče nisi mogla: Peja i Ena u ratu do istrebljenja, ona mu natrljana na nos poljupce sa Sandrom (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Pošto sve svaljuješ na Enu uvek, da li je ona sa njom plesala i grlila je, da li je nju vuklo srce u pušionicu, da li je ona igrala sa Slađom i ogovarala sebe i sa njom i da li je ona kriva što Gruja gleda i daje žute kartone, a da Pejo, zaboravili smo da nije ljubomorna, ona je samo rijaliti smeće ha ha ha ha ha - glasilo je pitanje.

- Ja sam pogrešio za sve, Ena je u pravu i to je to - rekao je Peja.

- Šta ja radim više, ostavi me na miru - rekla je Ena.

- Ne smatram ja ništa i to je to - rekao je Peja.

- Njemu je u glavi da je Đedović izašao da bi pisao pitanja u moje ime, to su njegove teorije, Bože me sačuvaj. Normalno je da me neke stvari bole, nemam prostora da ga prebolim jer smo ovde. Ovo je sve isto što bih ga ja pitala, ali ga nisam ja pitala, nego gledaoci - rekla je Ena.

- Hoćeš da donesem crni luk da zaplačeš, jer juče nisi mogla - rekao je Peja.

- Ja gledam kako se dobacuju onom lopticom, ljubi se sa Sandrom, ispada im ona lopta, oni se smeju, ja sam otišla s bazena na dok da plačem...On je stao namerno pored Sandre - rekla je Ena.

- Što mu ne prebaciš Kordu?! Hajde ne se*i više molim te - dreknula je Sandra.

- Da sam ja znala i da smo mi znali, je*iga, takva je igra. On je stao pored tebe, ti kao neko ko je dobar sa mnom - rekla je Ena.

- Slažem se, ja sam kriv, nećemo biti zajedno, ja sam kriv, ona ni za šta nije kriva - rekao je Peja.

- Drago mi je da sada ljudi vide da ovo sada Ena pravi, pričala si sada o ovome, spinovala je priču. Ona je napravila da sam ja sela pored Peje. Ne smatram ništa pogrešno u mom i Pejinom odnosu - rekla je Mimas.

- Ni Gruja ne smatra - rekla je Ena ironično.

- Smatram da Ena potencira u kući pričajući u kući i ponavlja sve te primere da bi joj stizala takva pitanja. Peja ima pravo da sedi s kim hoće - rekla je Mimas.

Autor: Nikola Žugić