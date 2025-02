Proka doživeo NERVNI SLOM! Urlao zbog onoga što je zatekao u kući, pa poručio: Nećete moći da spavate (VIDEO)

Besan kao ris!

Proka je jutros stiga na imanje Farme 8 kako bi farmere poveo na pijacu, a prvo je obišao imanje, pa ostao zatečen onim što ga je tamo dočekalo.

- Ko je izgoreo mušemu? Ovaj krš mora ovde da me čeka? Samo da vas pitam, je l' vi ovde ručate? Ovaj sto treba da bude ikona ove kuće, ne znam da li ste me razumeli. Ne bi trebalo ovo da me sačeka ovde, uz dužno poštovanje vaše visosti i vašeg nivoa. Ja treba ovde da umačem prste u raznorazne gluposti? Vi ste odrasle osobe treba da se ponašete pristojno. Ovo se smatra kao kada odete u wc i ne obrišete se pozadi. Vi kontrirate, ja ima svega i svačeka, nemojte meni da kontrirate -vikao je Proka.

- Svi ste znali da ću ja jutros da dođem ovde i da vas vodim na piajcu i sačekali ste me sa prljavim stolom. Je l' se neko setio da jutros oriba pod? Koliko god se ja trudio vi kontrirate? Vi nemate obaveze, niste svesni šta vas čeka u narednim danima, nećete moći da idete da spavate -dodao je Proka.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović