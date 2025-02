Struka je rekla svoje: Barbi uporedila bivše momke, komercijalista joj nije odgovarao, ali policajca je jedva prebolela (VIDEO)

Ovo nikada nismo čuli od nje!

Bojana Brabi, večeras je u razgovoru sa Lili Stevanović otkrila detalje svoje veze sa policajcem i komercijalistom. Opisala je tip idealnog muškarca za nju, a ovo je prvi put da Barbi govori o svom ljubavnom životu.

- Išla sam sa policajcem kod babe, a sa ovim sam u Grčku. Sa policajcem kad sam se posvađala, izašla sam na večeru, a nismo pričali. Dok sam ja otišla u toalet, on stavio crvenu ružu za pomirenje, baš sam ga volela. Ja kad sam se svađala sa komercijalistom, kad kažem da me vozi kući, on me odveze kući. Kad se posvađam sa policajcem i kažem mu da me vozi kući, on mi kaže: ''Kako da ne, samo ti naruči, lezi tu i spavaj''. Baš je bio pravo muško, znaš ono kad se posvađamo, pa padne se*s, zato sam ga volela -pričala je Barbi.

- Zašto ste se posvađali? -pitala je Lili.

- Pa, ljubomora, prezasićenje... On svojim putem, ja svojim -rekla je Barbi.

Autor: M. Vićović