Struka je rekla svoje: Miljana nakon brojnih dvostrukih prevara dala sud o odnosu Milovana i Aleksandre! (VIDEO)

Ovo je njen stav!

U toku je debata, a današanja tema bila je da li odnosi moglu da se nastave nakon dvostruke prevare.

Jednu grupu činili su Ivan Marinković, Nenad Macanović Bebica, Milana Šarac, Aleksandra Nikolić i Miljana Kulić, a drugu Anđela Đuričić, Sofija Janićijević, Stefan Karić, Milovan Minić i Ena Čolić.

- Miljana, da li misliš da Bebica tebe vara sa Teodorom, a ti njega sa Zolom, da li je to moguće nešto? - pitao je Marko Đedović.

- Bila sam u dvostrukom odnosu, nekad sam slušala roditelje. Ne može da se pređe jer ga ne volim i ne mislim da je u inat meni u odnosu sa Teodorom, mislim da je voli. On je meni bio inat za sve što mi Zola radi. Ja sam tim inatom samo sebi napakostima i nikad ne bih bila u odnosu takvom - govorila je Miljana.

- Miljana, da li može neko da prevari švalerku sa ženom? - pitao je Marko.

- To što se Milovan pokajao ne znači da nije grešio. On bi ostao sa Aleksandrom, a pošto je ušla u odnos sa Ivanom sad bi da se vrati ženi. Meni je samo žao Milovanove žene, a njih mi uopšte nije žao. Ona njega da nije prevarila sa Ivanom on bi i dalje čekao nju. Ja ne mislim da je Milovan i dalje voli, mislim da sujeta preovladava - govorila je Kulićeva.

- Da li je ona merodavna da priča kad je imala odnose sa dva muškarca u jednom danu? Odnos sa Zolom i Bebicom ko je tu kome koliko prelazio? Ona sad ovde izmišlja toplu vodu, a preko nje brzi voz prešao - pričao je Milovan.

- Ne možemo Aleksandru da krivimo za sve, kriv je i on što je varao i vraćao se ženi - dodala je Miljana.

Autor: A. Nikolić