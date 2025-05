HAOS U ELITI: Peja i Terza žestoko zaratili, pljušte teške prozivke na sve strane! (VIDEO)

Puče prijateljstvo!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni mali budžet dobio je Borislav Terzić Terza.

- Ne provodimo toliko vremena u poslednje vreme. Imaš dobru dušu, znaš da podeliš i sa neke strane si okej. Imao si najgori događaj ovde sezone. Bio sa Sofijom, pa onda nastavio sa svakom devojkom kao da te ne zanima šta je napolju. Mislim da ćeš biti dobar otac. Mislim da si jedan od najgorih momaka što se tiče žena, a kod kuće imaš žensko dete. Treba da je gajiš i vodiš pravim putem i da ima drugačijeg muškarca od tebe - govorio je Peja.

- Što se tiče vređanja mene ovde niko ne zanima ni da li je žensko ili muško. Nikad nisam prvi ustao i ovde provocirao, a ko me uvredi dobiće 10 puta gore. Ovo je ništa kako sam vređao prošle godine. Žene su ovde užasne kako provociraju. Ništa mi u životu nisu i nadam se da ih nikad neću videti. Tvoj i moj odnos se pokvario kad si mi opsovao majku, a ja tebi porodicu nisam nikad. Meni je drago što sam upoznao Zlatu, čast mi je. Ti si pre neki dan rekao da sam bezdušan, a sad si rekao da imam dobru dušu. Ja nisam uvredio tebe, nego sam se posvađao sa Bakijem. Ti si meni zamerio neke stvari, a ti si me smatrao drugarem. Ja sam se naljutio na Bakija jer me je poslao u izolaciju. Meni si dao 3000, a dao si 4000 nekim ljudima sa kojima se ne družiš, ali to govorio o tebi. Mnoge stvari sam te stedao, a napdao sam Enu - odgovorio je Terza.

- Ja Sofiju nisam napadao kad je govorila da sam klinac, a ti si moju devojku napao. Da li sam ja veći mušarac ispao? Bolje mene da si napao - rekao je Peja.

- Ti si moje dete petljao u ovo, kao moj drug. Odakle tebi pravo za to? Mene boli k*rac za tebe i komentarisaću te kako mislim i nemoj da me smatraš drugarom jer si prema meni više puta ispao loš. Ona je bila ispravnija, stao sam uz tebe i pokvario odnos sa njom zbog tebe - govorio je Teza.

- U pravu si, nema šta - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić