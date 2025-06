Puče tikva: Sofija ponovo pokušala da namesti Nenada Marinkovića Gastoza, Dača Virijević je odao i otkrio sve detalje! (VIDEO)

Puče prijateljstvo!

Dača Virijević odao je Mileni Kačavendi da mu je Sofija Janićijević prenela lažnu informaciju, odnosno da je Nenad Marinković priželjkivao svadbu s njom, što uopšte nije istina.

- Ja sam njemu rekla kako je bilo stvarno - rekla je Sofija.

- On je meni rekao indirektno da si mu ti rekla. Gastoz se nije radovao već smo samo pričali o opcijama i rekao je: ''Ima smisla da budemo Sofija i ja'' - rekla je Milena.

- Meni je Sofija to rekla - rekao je Dača.

- Da, ja sam ti pričala kako je bilo. Rekla sam ti da nije potencirao, nemoj da lupaš gluposti - rekla je Sofija.

- E ovako, Sofija nije tako rekla. Rekla mi je: ''Gastoz je to potencirao'' - rekao je Dača.

- Alo bre, nemoj ti meni da obrćeš reči, Sandra je bila pored mene. Ubeđivala sam te da Gastoz nikada nije rekao da bi bio sa mnom - reklla je Sofija.

https://www.youtube.com/watch?v=AFBem-PVzU8&ab_channel=Zadruga

- Da - rekla je Sofija.

- Manite me gluposti, ja verujem Sofiji i meni je ona rekla: ''Gastoz je rekao da bi to Anđelu iznerviralo''. Meni je Sofija to rekla - rekao je Dača.

- Što nisi to demantovao sinoć već si ćutao kao p*čka? - upitala je Milena.

- Poslednji put ti kažem da mi je Sofija rekla, ajde nek izađe i kaže da nije tako rekla - rekao je Dača.

Autor: N.Panić