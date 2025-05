Bio sam previše zaljubljen: Peja priznao Munji koliko ga je boleo njegov odnos sa Enom, pa konačno otkrio pravo mišljenje o Ivanu Marinkoviću (VIDEO)

Otvorio sve karte!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni mali budžet dobila je Ivanija Bajić.

- Ti si onaj hejter koji piše komentare i jede čips kod kuće. Ti bi ovde sve gazila, a nekad si realna u tim negativnom razmišljanju. Ti si van stola nasmejana i dobar si lik. Tvoje druženje sa Mićom je super i simpatično i mislim da lepo utiče na tebe - rekao je on.

Male budžete dao je Stefani Grujić i Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Mislim da vama pare nisu bitne jer imate nešto najbitnije, a to je dete. Ti si muljator, a video sam koliko te ljudi u čestitkama govore. Ja sam tvoje ponašanje sa Enom zamerio. Nikad ti nisam prišao jer mi ona nikad nije rekla da je smaraš, nego je to prihvatala. Imali smo konflikt jer sam bio previše zaljubljen. Nisam mogao da utičem na to da nju neko povređuje. Nemam odnos sa Stefani, ne razgovaramo i nisam te bolje upoznao da bih mogao da te komentarišem. U odnosu sa Matorom mislim da te radi sujeta, ali da si je volela koliko i ona tebe. Falila ti je podrška dok si bila trudna. Mislim da je Munja najviše oštećen - rekao je Peja.

Mali budžet dobila je Sandra Obradović.

- Kulturna, normalna. To što se dešava sa tobom i Lukom mislim da je on video da nisi toliko zagrizla za njega. Mislim da se Luka uverio u te situacije. Mislim da si mirna, ali da imaš svašta da kažeš. Kod tebe jedino ne volim tvoj namrgođeni pogled - govorio je Peja.

Mali budžet dobila je Sofija Janićijević.

- Popravila si se i umirila. Tebe sam krivio, a nisam tražio krivca u mojoj devojci. Ona je prihvatila igru od više ljudi, pa i tvoju. Mislim da sa Terzom više nema ništa ni sa tvoje, ni sa njegove strane - pričao je Jovan.

Ivanu Marinkoviću dao je mali budžet, ali mu je dodao 1000 dinara od Bakija.

- Rekao mi je da te ispoštujem. Govorio si neke realna stvari, ti nemaš prijatelje, komentarišeš malo iskrenije nego drugi. Tvoj odnos sa nekim devojkama u kući je katastrofa. Ti si realan, svoj i nemaš ljude koji će da skaču za tebe i da te brane. Ti se ne družiš sa nekim da bi te branio i skakao za tebe, imaš prave stavove - govorio je Peja.

- Sviđa mi se tvoja podela, pomno te slušam i mislim da si preskočio stepenik na kom si bio osam meseci. Danas sam čuo nešto od tebe, kao da ti je mozak proradio. Baš ti želim da ostanerš ovakav kakav si poslednjih dana i garantujem da ćeš u avgustu kad se slegne situacija svoje učešće shvatiti kao jednu od mnogo bitnih lekcija u životu - dodao je Ivan.

