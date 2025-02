Oni su najveći blam od svih: Terza kao nikad urnisao Anđelu i Gastoza, konačno obelodanio pravo mišljenje o Kačavendi! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Borislav Terzić Terza razgovarao je sa voditeljom Darkom Tanasijevićem u "Šiša baru" o aktuelnim dešavanjima u najgledanijel rijalitiju u regionu. On je prvo komentarisao sukob sa Nenadom Marinkovićem Gastozom sa "Nominacijama".

- Vrištao je, nije dozvoljavao ljudima da pričaju. Karić je sve u metu pogodio, a svi koji su bili pre su uvijali, izuzeću Aneli. Počeo je da ponižava, ko je on da ponižava narod? Ja neću da mu ćutim u tri života, sve da ga cela država ponižava. Ja sam rekao moje mišljenje za Kačavendu izgubila je pojam za komentarisanje. Đedović je sa svima dobar, ali kad ustane komentariše. Ono što je Gastoz rekao za Sofiju za sedam dana to nije komentarisao, a Đedović jeste. Foliranti, niko ništa u kući ne sme da mu kaže, dok nije došao Karić - govorio je Terza.

- Kakav je Gastoz lik? Kakva je to osoba? - pitao je Darko Tanasijević.

- On treba tri puta da ponovi da bi se neko smejao. On je više dvorska luda. Inteligentan je, kvaran, ponižava Anđelu. Drže se zbog podrške, lepo je kamioni da im stižu. Sinoć je opet ponizio Anđelu, ono je cirkus priča. Prvo sam video da je Gastoz na samom početku rijalitiju da ga je radilo što ga je odbila, a kad ju je osvojio, ona se zaljubila i ima iskrene emocije, a njega je to počelo da smara. Oni nisu jedno za drugo, on nju ne može očima da vidi. On je bio sa slobodnijim devojkama. Sinoć sam video kad je Karić ustao da priča, bunio se jer ju je taman vratio i smirio. On neće da Karić govori mišljenje da se ona ne bi upalila. Anđela i Sofija ne mogu očima da se vide. Sofija ispada tako kvarna - dodao je Terza.

- A rečenica da je ispoštovala svog druga? - pitao je voditelj.

- Verujem da njoj prija da je u temi i da se oko nje vrti. Anđela nije reagovala kako treba, odmah je trebala da je nap*ši. Možda je pod utiskom razgovora iz izolacije, a kad je Stefan otvorio oči i sve rekao to je tako. Što Keti to nije uradila? Anđela je ispala budala, ponizio je kao krpu. Neka se pomire da se još više blamiraju i da imamo šta da komentarišemo. Zna kako se ponizila u šestici, ona ga je birala. Ona bira Gastoza i prelazi preko tih stvari. On nju preoziva, ona njega ismeva, a onda su se pomirili. Ovo je najveći blam od parova ovde - govorio je Terza.

- Koliko ti je Kačavenda pala u očima? - pitao je Darko Tanasijević.

- Mnogo. To branjenje Sofije, pa gde sam ja u toj priči? Ne znam da li namerno radi, ali priča da ja imam emocije. Što za nju ne kaže? Kako ona zna da ona nema emocije? Kad je Milica ušla i rekla neke stvarim, za njene sinove... Ne može očima da vidi Milicum, pa joj je dobro došlo da stane na stranu Sofije. Ona meni uvek mora da dobaci i da me demantuje. Neka komentariše prve teme, ne sme nikome ništa da kaže. Ona je izgubila kredibilitet - pričao je Borislav.

- Dragana? - upitao je voditelj.

- Družimo se, lepa devojka... Draga mi je, po ceo dan smo zajedno. Nisam hteo da je poljubim u oko, rekao sam da neću i ne želim da uđem u nešto. Sandra i Luka su se već posvađali, što bih se ja blamirao? Neću da me neko gleda i Milica da se stresira - govorio je on.

Autor: A. Nikolić