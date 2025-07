Izaću ću napolje i ispasti ozbiljna budala: Gastoz zažalio što je na ljubav sa Anđelom stavio tačku zbog Pavla Jovanovića! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom turbulentnom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Rekao si više puta da sa Anđelom želiš da budeš u prijateljskom odnosu, zbog čega to nije moguće? Ona je prvo to prihvatila, a sad je priznala da to ne može da izvede. Kako gledaš ti na to? - pitao je voditelj.

- U subotu je bilo lepo, utorak smo pričali, grlili se, njiuškali se u krevetu i kad sam otišao promenila se cela priča. Isušili smo limun veze, ostao je limun prijateljstva i vidim da ni iz njega više nemamo šta da izvučemo. Ona misli da je tako najbolje, ja ne, ali poštujem nju jer kaže da joj je tako bolje i da više plače kad je sa mnom. Zadržao sam pravo da joj kuvam i tu sam srećan. To nam je jedini način da joj pošaljem ljubav kako god to zvučalo - rekao je Gastoz.

- Zbog kojih njenih postupaka si sumnjičav kad su njene emocije u pitanju? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam se malo žalio jer sam verovao da će nešto da se promeni i da neće trčati da se sprema za krevet, ali je sve po starom. Žalio sam se, zamerio i ništa se nije promenilo. To je to - govorio je Gastoz.

- Daj mi neku nadu i ja bih uradila sve. Za šta ja da se menjam? Ja bih se trudila da postoji prostor. Zamisli da se trudim, a rekao si da nećeš da budeš sa mnom. On nešto da je ostavio, a ne stavio pečat, ne mogu da idem za čovekom - govorila je Anđela.

- Moramo da se vratimo hronološki da sam ja rekao da sam se nag*zio i čekao je, ali se meri sve od trenutka kad sam rekao da je gotovo. Ona se hvata za resurs i crpi ga dokle god može - rekao je Gastoz.

- Mnogi su primetili da si ti kontradiktoran i da ti se reči ne slažu s postupcima. Pričaš da si stavio tačku, a onda joj prilaziš, odlaziš u krevet i razmenjujete nežnosti. Šta ti zapravo želiš od nje? - pitao je voditelj.

- Od nedelje se ispostavilo da je bilo pregrubo kad sam rekao da mi ne prijaju poljupci. Poenta cele priče je da sam došao do definicije da mi prijaju poljupci, ali mi ne prija da smo se dogovorili i da ona to ne može da ispoštuje. Ja bih onda trebao da ljubim i ostale drugarice jer gazimo moju reč i ono što sam pričao. Ja sam se opustio jer sam počeo to da radim, pa neka mi zamere šta da radim - pričao je Gastoz.

- Šokiralo te je kad ti je Anđela rekla da će da te zaboravi posle rijalitija kao da se nikad nisi desio - dodao je voditelj.

- Anđela kao Anđela. Ona sad priča da sam sa drugim devojkama iz rijalitija izašao i probao, ali je to bilo pre pet ili šest godina, a sad ću da joj kažem da sa jednom od njih verovatno ne bih nastavio da mi je ove pameti i godina. Sad imam pamet i godine, a ovo sad će da donese meni i njoj dobro jer mislim da bismo se samo zavlačili jer mi ne možemo da se dogovorimo gde ćemo probu da imamo, a ne po kojim gradovima da imamo - pričao je Gastoz.

- Rekao si Kariću da si se pokajao jer si ostavio Anđelu zbog Pavla - dodao je Gastoz.

- Previše vremena je prošlo ja sam očekivao da će da kaže da je bila sa njim i da neće više da trpi i da je lagala, ali do toga još nije došlo. Sve mislim da ću da izađem napolje i da se osetim budala. Uložio sam sve, ali šta se posle izdešavalo možda je ovako stvarno i najbolje - govorio je on.

Autor: A. Nikolić