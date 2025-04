Palo priznanje: Gastoz otkrio koliko ga boli što Karić nema lepo mišljenje o njemu (VIDEO)

Otvorio karte!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o trenutku kad je Stefan Karić odabrao Anđelu Đuričić za omiljenu osobu.

- Ništa lično, ali ne mogu da se složim sa vama što se tiče da sam imao reakciju - rekao je Gastoz.

- Morao si da odjaviš Keti jer je bila neprijatelj vaše veze, Matoru jer je i ona bila neprijatelj, zbog čega Anđela to sad ne uradi? Da li je Karić neprijatelj ako smatra da si ti fejk? Da li Anđela treba da postupi kako si ti morao? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ne smatram. Mislim da je Karić zaštitnik Anđeli i da sve vreme želi da joj objasni da je bio u pravu. On samo čeka da izađemo, raskinemo i da kaže: "Je l' sam rekao?". On je našao u ljudima nešto dobro, a u našoj vezi ne. Ja prema ovom momku imam neko poštovanje, samtram ga za jačim karikama u kući, volim sa njim da pričam, ulazim u rasprave. Kad jedan takav lik kog gledam s poštovanjem meni ukaže toliko nepoštovanje i toliko me osudi gledam da li je on normalan. On tapše neke ljude koji mu p*še k*rac. To me je razočaralo. Mi smo tu jedan za drugog, sitnice su u pitanju - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić