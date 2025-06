Sklopio sve kockice: Luka ponovo uhvatio Aneli u laži zbog koje sumnja da je TRUDNA, pa otkrio da li je Terzu stvarno otpisao za sva vremena! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgvarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom trenutnom odnosu sa Aneli Ahmić, ali i ostalim dešavanjima u Beloj kući.

- Verovao sam u njene suze i rekla je da nikad neće da priča sa Đedovićem o meni, nije problem Đedović, ali mi je napravila takvu aferu i raskinula zbog pljeskavice, a onda pričala normalno sa Sandrom. Priča na debati sa Bebicom, priča da će da ga brani od Teodore. Ja više ne znam kako da razmišljam. Za stolom je rekla da će da mi postavi tri pitanja, a onda je posle rekla da neće da se pravda i objašnjava i da je sve što je imala rekla kod Drveta - govorio je Luka.

- Da li je moguće da vašu višemesečnu vezu završavate na ovaj način? - pitao je voditelj.

- Znam da će ona da priđe i onda ćemo po mojim pravilima jer ja njoj ništa loše nisam uradio i nisam aludirao na trudnoću. Ona kaže da ja igram rijaliti i da hoću podršku, a onda kaže da je rekla u besu. Zašto onda ide kod Đedovića i to kaže? Ja sam nju poljubio za Bajram i čestitao joj, ona je svima delila slatkiše, tortu i Marku je rekla. Ona je sa mnom raskinula zbog njega, pa i ja da hoću da tražim razlog za svađu imam, ali to ne radim - rekao je on.

- Čuo sam da si sa Ivanom vršio analizu kad Aneli laže i da li je dobila ciklus - dodao je Darko.

- Priznala je sve i samo je rekla da je popila tabletu kad smo imali odnos, a to je laž, meni je rekla da je tri dana nakon toga popila i ne da je ponela od kuće. Ona je rekla kad je dobila i rekla da zna Đedović, a sinoć na nominacijama rekla da je dobila i zaboravila šta je rekla. Ja znam da ona koristi samo uloške, a danas se ceo dan kupa u bazenu. Ona meni nije rekla da je trudna ili nije, samo da je bole grudi - govorio je Luka, a onda se dotakao svoje nominacije o Terzi.

- Znam da me je njegova porodica zavolela, kao što znam da je i moja porodica njega. Kad je on bio vođa zamolio sam ga da je negativno komentariše. Napravio je nešto što nikad nisam doživeo u životu i nisam znao kako da se ponašam. Ja sam ovde ustao njega da sklonim. Ja onaj utorak na sredu sam samo hteo da se napijem i shvatio sam da ne mogu da mu pređem preko toga. Ja njega jesam zavoleo i drag mi je. Nisu mi verovali za Kačavendu i Enu, pa ni sa kim ne provodim vreme - govorio je on.

Autor: A. Nikolić