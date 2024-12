Bolje da budem sa Aneli: Luka priznao zašto nikad neće ući u vezu sa Sandrom! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Sandrom Obradović, koji je poslednjih dana pun turbulencija, ali i oprekidu prijateljstva sa Aleksandrom Nikolić.

- Družina je pukla, ja pustim vreme da vidim kako ide situacija i mislim da je najbolje da Aleksandra nastavi sama svoj tok rijalitija. Ja ću sa njom da imam komunikaciju, ali nećemo biti prisni. Ona se založila za mene, zahvalan sam, ali ne može isti dan od mog povratka da kaže da je sumnjala i da ne može neko da bude prijatelj posle 20 dana. Nisam joj nijednu lošu stvar uradio. Ako gledam šta je sve rekla Eni imam pravo da ne pričam sa njom, ali ne želim ništa da uradim jer se Ena posvađa, pa pomiri. Ona nama zamera da smo mi sad Jelenini prijatelji - govorio je Luka.

- Ona je i mene ostavila u čudu kad je rekla da joj se Ivan nikad nije dopadao. Zbog čega nema herca da se zauzme za sebe? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona je nama pričala kako je emotivno zauzeta i kako ta osoba sve radi za nju i da ne može da veruje da je pronašla takvu osobu. Ona se sama ogradila. Ona je sa Ivanom išla u izolaciju, a kad se vratila rekla je da hoće drugi krevet. Ona ako je na zadatku treba da nam kaže da ga je izradila, a ne da hoće da ide iz Sandrinog kreveta. Ona je rekla kako isključivo želi da se osveti za uvrede, da ne može očima da ga gleda i da želi da napakosti Ivanu i Jeleni. To je laž, ušla je svesno i prijalo joj je, azarad mira u kući sve demantuje. Ona i dalje sa njim ima komunikaciju i smeje se kad on nešto kaže - rekao je on.

- Zbog čega si ogrubeo kad je Sandra u pitanju? - upitao je voditelj.

- Ona je super devojka i na mesto i jedina sa kojom bih hipotetički bio. Ima tu i dosta stvari u koje ne mogu sebe da ubedim u nešto što nije istina. Ja kad sam ušao mnogo sam brže ušao sa njom u intiman odnos, sedimo, pričamo i možda nekad budemo zajedno. Došao je trenutak pred moju diskvalifikaciju i rekao sam joj: " Ko će da čeka jun?". Napolju sam shvatio da nemam iskrene emocije prema njoj, u smislu da bih bio sa njom i napolju imao zajednički život. Ja sam napolju saznao da moj kum koji mi je kristio dete nju poznaje 20 godina. Naravno da su mi rekli nešto o njoj, čuo sam se sa njenim prijateljem i njen tata je protiv toga da ona uđe u neki odnos. Ona je ušla sa tim stavom jer ima dete - rekao je Luka.

- Je l' si čuo nešto loše? - pitao je Darko.

- Ne, zato i moram da budem iskren. Ne želim sa njom da budem 20 dana, onda mi je bolje sa Aneli da bude jedan dan. Ne osećam nešto da bih bio u vezi - odgovorio je Vujović.

- Aneli ili Dragana? - upitao je Darko Tanasijević.

- Lepe su i zanimljive i jedna i druga. Bitno mi je da sam pričao sa Sandrom i rekao da su mi misli napolju - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić