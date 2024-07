Ništa od pomirenja: Ivan priznao da se nije oporavio od prevare svoje supruge Jelene, poželeo joj sreću pored Rajačića! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Ivan Marinković zauzeo je 9. mesto, te se pridružio voditeljki Dušici Jakovljević u studiju, nakon čega je otkrio kako se oseća.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Iskreno, verovao sam joj i nisam očekivao. Više nije bitno ko je kriv, nego ono što se desilo. Moj venčani kum veruje u to pomirenje. Mislim da smo oboje zreli ljudi i verujem da ona neće imati ni smelosti da se pojavi ispred mene. Želim joj svu sreću i to je to - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.