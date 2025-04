PRASIĆI POSKUPELI PRED PRAZNIKE, ALI NE SVUDA: Potražnja za jagnjićima velika, objavljen cenovnik na pijacama

Objavljene cene prasića, jagnjića i druge stoke tokom aprila širom Srbije.

Otkupna cena teladi simentalske rase težine do 160 kilograma dostigla je iznos od 940 din/kg, dok je najčešća otkupna cena tovne junadi težih od 480 kilograma bila niža u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 400 din/kg u klanicama na području mačvanskog regiona, prenosi STIPS.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu je dominantna cena teladi SM rase težine do 160 kilograma dostigla iznos od 850 din/kg. Rast cene evidentiran je u kategoriji tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma. Dominirao je iznos od 430 din/kg.

- U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma na dominantnih 380 din/kg - navodi se u nedeljnom izveštaju.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase težih od 500 kilograma iznosila je 410 din/kg, kao i prethodne sedmice, u klanicama na području jablaničkog regiona, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari protekle sedmice plaćali 240 din/kg.

Rastu cene prasića

Prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje teže od 120 kilograma bili su skuplji i na pijaci žive stoke u Loznici, jer je za prasad trebalo izdvojiti 490 din/kg, a za tovljenike 170 din/kg.

- U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na dominanantnih 180 din/kg.

Rast prodajne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Kraljevu, gde je dominirao iznos od 170 din/kg. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području srednjebanatskog regiona, gde je dominirao iznos od 400 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona je došlo do pada otkupnih cena prasadi, tovnih svinja, a niža je bila i otkupna cena krmača za klanje.

Jagnjad do 590 din/kg

Dominantna cena jagnjadidostigla je, protekle sedmice, iznos od 590 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici. Obim ponude je bio slab, dok je potražnja bila dosta dobra.

- U klanicama na području podrinjskog regiona, takođe je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi na 590 din/kg. Rast otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period evidentiran je u klanicama na području mačvanskog regiona, dominirao je iznos od 550 din/kg - navodi STIPS.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležen je pad cene ovaca protekle sedmice, jer je preovladavao iznos od 170 din/kg. Osim njih, mogla su se pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 550 din/kg, dviske po ceni od 200 din/kg, a bilo je i jaradi, u malom broju, po dominantnoj ceni od 400 din/kg.

U klanicama na području srednjebanatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi u odnosu na poslednju sedmicu marta, jer je dominirao iznos od 550 din/kg. Obim ponude bio je prosečan, dok je otkup bio dosta slab.

Autor: Aleksandra Aras