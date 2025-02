Tu je da ga sasluša: Ognjen vidno utučen posle raskida sa Elenom, otvorio dušu, pa priznao kako se sada oseća! (VIDEO)

Utučen!

Ognjen Ravić popričao je sa Lili o raskidu sa Elenom Petrović, tom prilikom delovao je veoma utučeno i odavao je utisak da mu je veoma teško.

- Smej se, zezaj se i nju od*ebi - rekla je Lili.

- Ma skontao sam ja neke stvari - rekao je Ognjen.

- Šta se desilo to juče? - pitala je Lili.

- Raskinuo sam, zbog njenog ponašanja. Raspravljali smo se,krenuo sam da se derem, on je krenula da se dere i to je to - rekao je Ognjen.

- Ti ćeš opet da joj pređeš preko svega - rekla je Lili.

- Neću, nemam osećaj isti više. Nema veze ni to što je starija, da je ona vredna - rekao je Ognjen.

- Smučilo ti se - rekla je Lili.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: K.K.