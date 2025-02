Peca i Barbi održali koncert za Snežu Kušadasi: Lazić na sve načine pokušavao da je osvoji, pa dobio novu ISPALU (VIDEO)

Trudi se!

Pored svih oslova na imanju, Bojana Barbi nalazi vreme i da promoviše svoju muziku i talenat koji poseduje, pa je danas održala koncert za farmere ispred gazdine kuće. Društvo joj je pravio Peca Lazić, a svim snagama su se trudili da farmerima kroz pesmu prenesu emocije.

- Mi se zezamo sa Babejićkom jer hoćemo da dokažemo kakva je osoba, ne znači da mi naše prave emocije ne smemo da prenesemo pravoj devojci koja nas ponižava i vređa -rekao je Peca aludirajući na Snežu..

- To nije ni ponižavanje ni vređanje, to je istina da me ne zanimaš -rekla je Sneža.

- Znaš koje devojke sve ja nisam zanimao, pa sam ih smuvao -rekao je Peca.

- Ja sam Sneža Jovičić, mene ne možeš za sto života da smuvaš -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: M. Vićović