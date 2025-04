Peca dobio još jednu ISPALU: Nabacivao se Sneži Kušadasi, ona pobesnela, pa ga IZBACILA IZ KREVETA (VIDEO)

I ona mu dala pedalu?

Peca Lazić se danima nabacuje Sneži Kušadasi, pa je i danas rešio da dođe kod nje na krevet kako bi joj bio što bliže. Kao i svaka devojka kojoj se nabacivao i Sneža ga je odbila, pa je otišla i korak dalje izbacivši ga iz kreveta.

- Jao smaraš me Peco, ne zanimaš me. Beži tamo još dalje da mogu noge normalno da stavim, pomeri se, smaraš me - vikala je Sneža.

- Snežo, sinoć mi je rekao da nisi loša, da si dobra, bolja pi*ka od 90%. Ja sam mu rekao da bude uporan i zaštitio te je ako pravi muškarac - rekao je Luks.

- Ona voli pi*ke i pe*ere, ne voli prave muškarce -r ekao je Peca.

- Oladi, doviđenja - terala ga je Sneža sa kreveta.

- Sad će da ti presedne život, sad ćeš da vidiš kako je bilo Babejićki - rekao je Peca.

- Peco, nisam ti ja Babejić, gubi se, dalje od mene. Nema šta da tražiš tu na krevetu, gubi se - rekla je Sneža.

Autor: M. V.