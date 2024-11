Šok preokret: Kristina Mateski odmah po napuštanju Elite otkrila da neće čekati Marka Zeca, a evo i zbog čega (VIDEO)

Dala mu pedalu!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila izbačenu Kristinu Mateski, s kojom je i porazgovarala.

- Prevashodno je bila velika čast biti deo ovog projekta. Sa 90 odsto ukućana sam bila u dobrim odnosima...Marko Zec, ništa to nije. Plakao je jer je hteo da ide kući, tužan je bio što mu idem i ja - rekla je Kristina.

- Šta ti je rekao danas - pitala je Dušica.

- Pitao je šta da radi, kako da ide on. Ja imam u spoljnom svetu druge planove i on to zna - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić