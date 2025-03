Peca i Stefan u novoj rundi rasprave: Lazić žestoko ponizio Aleksandru, Stojanović skočio kao oparen da je brani (VIDEO)

Nastavljaju dalje!

Farmeri su danas odlučili da budu vredni, pa su većinu vremena provodili u kuhinji spremajući današnji ručak zajednikčim snagama. Dok je Elena Petrović bila glavna za šporetom, Peca Lazić se sukobio sa Stefanom Stojanovićem, a nakon toga nije prestajao da peva.

- Trojica vas ne može da me sredi, to su glupe jajrske fore. Ja sam jak i ne možete da me iselite, ako mislite da ćete da me diskvalifikujete, nećete -rekao je Peca.

- Koji mi je interes da ja tebe diskvalifikujem? -pitao je Stefan.

- Ti si obećao ovoj tvojoj ka*ulji da ćeš da me diskvalifikuješ -rekao je Peca.

- Šta je ona? Što to kažeš, sram te bilo, džukelo jedna -rekao je Stefan.

- Što sam ja peder? To sam ja izmislio, ka*ulja je moja reč, ja sam to izmislio -rekao je Peca.

Autor: M. Vićović