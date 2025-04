Ispao sam ovca: Gastoz priznao da je pogrešno procenio Keti, Karić kao oparen skočio na njega da je brani! (VIDEO)

Sklopio sve kockice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelja je pročitala pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Mesecima si gazio devojku zbog Keti i davao je vetar u leđa. Nikad nisi stao uz nju i nazivao je ludačom. Devojku si spustio na dno,a nj dizaso u nebesa. Imao si krišom komunikaciju. Obećala ti je keks, rekla ti je da izdržiš do kraja, a ona da te čeka. Nabijala ti je grudi na izlasku. Spustila te je po izlasku i Karića nazvala pobednikom. Da li je izgubljeno mače i da li ćeš opet svoju devojku pregaziti? - glasilo je pitanje.

- Malo su brutalno komenbtarisali, jeste da sam rekao da je ona niko, a Keti neko. Kakav s*ks, rekla je da će da me j*be u d*pe zbog svega. Ja sam joj rekao da nađe lokal, nisam joj rekao na uvo smejurija. Navikao sam da budem među ženskim grudima - rekao je Gastoz.

- Jeste se ona obesila, ali sam rekla: "Ko je šiša, ide kući" - dodala je Anđela.

- Branio sam je, rastali smo se ovde i nisam hteo da svi misle da je rekla da hoće da me iskoristi. Zašto se žena povampirila, jedva čekala da izađe i onda vode rijaliti od spolja. Jedna lasta ne čini proleće i jedna Keti ne može da okrene naciju protiv mene. Radio sam greške i dobra dela iz srca. Nije mi žao, ali mi je krivo ako je žena na kraju uradila tako nešto, ne jer je stavila Karića, nego jer se posprdala sa mnom. Ako će da mi vrati za budžet... Ako je to uradila napolju, ovde bila drugo šta da radim. Malo me je srdačno zagrlila i rekla da se čuvam i bila super sa mnom psolednjih dana i imali smo mini komunikaciju. Ona je meni na kraju uterala k*rac, stavila njega za vođu i ti si kao moralni pobednik. Na kraju ste svi bili super sa Keti, a ja sam ispao ovca jer sam je branio ovde - rekao je Gastoz.

- Zar nisi rekao da se tvoja drugarica zaljubila u tebe? - pitao je Karić.

- Ako si pratio na času znaš za šta sam to rekao. Znam da je sad braniš, postavila te je za vođu. Ja sam bio najgori za tu devojku na kraju i to je okej - dodao je Gastoz.

- Igrao si duplu igru, grlio se i išao na rođendan, a na kraj očekivao da te postavi za vođu - rekao je Karić.

- Nije to očekivao - umešala se Anđela.

- Meni se ne razglaba oko nje, ovo je poslednje pitanje što se nje tiče - rekao je Gastoz.

- Ne bih se složila za moje suze. On nije ispao fer u tim situacijama i povređivao me je, ali se nije hranio time. Inat je bio jači da ne prihvati neke stvari. Imao je i on neke greške prema njoj - dodala je Anđela.

