Tata mu je rekao da se ne kocka: Đedović otkrio da pola Bele kuće bruji o Pejinom poroku! (VIDEO)

Sklopio sve kockice!

Marko Đedović razgovarao je sa Milenom Kačavendom o sukobu koji je imao sa Jovanom Pejićem Pejom, pa joj otkrio o čemu je pričao sa njegovim ocem pre nego što je ušao u "Elitu".

- Mene je Maletićka uvalila u g*vna jer je pitala da da moj broj Peji. Peja me je pozvao i rekao: "Moram da te zamolim, budi uz njega, on nije loš". Mislila sam da je brižan roditelj. Peja mi je često pisao, zvao kad se nešto desi. Bila je neka normalna priča. Znam da je on Sanjin prijatelj i da je vodio emisije. Kako se sve odvijalo, dva dana pred ulazak me je zvao i pitao da mu nešto ponesem i da će tako on znati da smo nas dvojica dobri. Peja je napolju bio za njihovu vezu. Rekao sam da mi deluje fino, prostojno, mirno. Neću više da im ćutim, nekad su zbog mene ljudi izlazili lude glave. Zlatin prvi sin je njima od života napravio pakao. Ja nisam mogao da kažem da mu je tata rekao da se ne kocka, boli me uvo da im ja unosim informacije. Rekao sam mu da se skloni stola i da uhvati devojke. Sledeću žurku sam mu opet prišao i rekao: "Šta si se uhvatio za sto, idi igraj sa devojkom". On misli da ga guram, a ja ga sklanjam od stola. Ja kao pomažem Zlati Petrović koja je rekla da se pazi mene - govorio je Đedović.

- Ena devojka nije normalna, kao da ima 19 godina - rekla je Milena.

- Ja sam video kako se on trese kad stavlja na one brojeve. Ena se ogradila na finjaka, da mu ne bi rekla direktno. Kad si mi rekla da je prokckao žetone i da je napao vas da ste ih ukrali taj isti dan mi je Mića rekao da je mali katastrofa sa kockom. On kad igra on se trese. Mića mi je rekao da su imali žestok problem, ja to znam ali se pravim mutav jer sam hteo da čujem šta će Mića da mi kaže. Peja je besneo napolju na novinare koji su pisali da je u kandžama kocke, a ludeo je jer su pisali za njega, a ne Hasanovog sina. Ja sam mrmljao sa Stefanom i rekao da mali nije u redu, još sam imao osećaj odgovornosti jer me je Maletićka povezala sa Pejom. Meni Mića kad je to rekao prišao mi je Baki, rekao je da će on da mu kaže da se istripovao - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić