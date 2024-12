On sigurno neće odustati: Jelena dala svoj sud o Ivanovom haosu sa Aleks i Milovanom, pa ogolila dušu o problemima sa Urošem! (VIDEO)

Skopila je sve kockice!

Jelena Ilić razgovarala je u "Šiša baru" sa voditeljkom Ivanom Šopić.

- Svašta se dešava, ušao je Milovan. Da li si mogla da zamisliš da će Ivan da se nađe u ovakvoj situaciji? - pitala je Ivana.

- Ona nije osoba kakvu bi on želeo za vezu. Ona ima turbulentnu prošlost i znam kako bi komentarisao takvu osobu. Sa Milovanom sam imala vremena danas da popričam. On je jako povređen. Vidim da je krenula danas da ide za njim i da priča, on kaže da se sklanja i da ne želi komunikaciju. Vidim da postoji doza ljubomore tu. Sklopili smo kockice da je Aleksandra po njegovoj priči planirala da proba da baci kosku muškoj osobi koja je zauzeta, ali ne da ulazi u odnos. Milovan je nju savetovao kad neko kaže da joj se dopada da odmah stavi distancu, jer su pričali kako da se ponaša - govorila je Jelena.

- Kako se Ivan snašao? - pitala je voditeljka.

- Što se novca tiče to je odvratno, ali njega baš briga kako ljudi gledaju na to kad mu se nudi novac. On sigurno neće odustati, ne isplati mu se jer bi bio gubitnik u toj priči. On je krenuo u inat meni, pa se razvilo. Ivan se najviše obradovao kad je Milovan ušao, on sve ovo voli. Milovan nema ništa protiv Ivana, ali znajući Ivana on će Milovana da provocira, a ne znam da li će Milovan uspeti da se kontroliše - rekla je Jelena.

- Uroš i ti nemate bajan period, zašto se raskinuli? - upitala je Ivana Šopić.

- Rekao je da mu se ne dopada način na koji ulazim u sukobe sa ljudima. Jako sam bila razočarana jer me nije branio. Nisam očekivala da uđe u sukob sa tim ljudima, samo sam očekivala pred slikanje kad sam imala svađu sa Lukom da me skloni i kaže da izađemo napolje, a on je došao, krenuo da viće i nabio je tenziju. Ovih dana smo se više inatili nego što smo pokušavali da rešimo. Razgovori se ne odvijaju dobro, različiti smo tipovi. Uroš m je zamerio jer sam komentarisala Milovana, Ivana i Aleksandru, pa se umešao, a ja sam pitala: "Ko je ovaj čovek?". Zameram jer ima korektan odnos sa ljudima koji su me odvratno vređali. Danas mi je rekao da sam u pravu za neke stvari. Rekao je da neće da pominje neke stvari, ako ne pominejm ni ja - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić