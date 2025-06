Kad ju je ostavljao na početku kukala je i molila: Ivan siguran da je Anđeli raskid sa Gastozom došao kao kec na deset! (VIDEO)

Sklopio sve kockice!

Ivan Marinković i Milena Kačavenda komentarisali su u pušionici raskid Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Njih dvoje nisu mogli da se slože oko mišljenje, a Ivan misli da Đuričićevoj odgovara što je dobila šut-kartu pred kraj rijalitija.

- Ko je komentarisao da je nju Gastoz ostavio pred kraj i da ona to olako prihvatila? - rekao je Ivan.

- Ja ne vidim, nego neće da se ponižava - dodala je Milena.

- To je i Stefan rekao da njoj ovo odgovara - poručio je Milovan.

- Kad ju je ostavljao na početku kukala je i molila. Ja sam mogao juče svašta da mu kažem i da se smejem, a ti i Đedović ste odjednom krenuli na njega. Sinoć je ispalo kao da je Đedović jedva čekao da mu kaže ono što mu nije rekao pet meseci. Sad odjednom svi pričaju da nema emocija i da su prestale u januaru - dodao je Ivan.

- Ja tako ne mislim, ali mislim da nije prvi put u rijalitiju i da mora da zna koja reč ima kakvu težinu. Kako iz tolike zaljubljenosti i emocija može da kaže, a može da bude besan i ljut. Gastoz je dobro rekao da njega predstavljaju kao afteraša, a kad realno pogledaš on je imao ozbiljne veze koje su dugo trajale - govorila je Milena Kačavenda.

- To je meni normalno i to je njegov način života - rekao je Ivan.

- To ne znači da on tako želi ceo život da živi - dodao je Milovan.

- On je svestan da je napravio od nje žrtvu, pa sad to preokreće. Njemu ne bi bilo svejedno da on ne pobedi, pa i da mu je tri puta devojka. K*rac bi se toga odrekao jer 100.000 je 100.000 - prilčao je Ivan.

Autor: A. Nikolić