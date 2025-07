AU, KAKAV KANAL ZA ANĐELU ĐURIČIĆ! Gastoz ubeđen da su ona i Karić bili na korak do veze, njega vinuo u zvezde! (VIDEO)

Sklopio kockice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

Koji je tvoj komentar na Karićeve uspomene, na onaj deo sa Anđelom?

- Moj komentar je da se to nekako desilo i ove sezone. Ono što su rekli tad su ponovili i ovde. Onaj klip sa TikToka, ona se totalno zbunila. U tom trenutku su ovako mogli da uđu u vezu. Čuo sam da je on njoj bio zahvalan jer je poštuje na poseban način - rekao je Gastoz.

- Tako je i on o meni pričao, neke hvalospeve, a ovde se uhvatio za dve rečenice - rekla je Ena.

- Bili su pečeni da uđu u neki odnos. Lep su par, on je uvek imao lepe devojke - rekao je Gastoz.

- Anđela je pričala sve najlepše o Kariću. Taj klip je pokazao kakvi su oni folirant i kako može da se ponaša u lažnom foliranju druga. Pokazala je koliko može da odglumi. Ona može da izdrži mnogo više, nego što možemo da zamislimo. Klip je pokazao koliko nije imala poštovanja. Kako se lažno predstavilo njihovo drugarstvo. Ako je ono bio flert dvoje zaljubljenih, onda su on i Sofi već zajedno - rekao je Bebica.

- Izvadi ga kad pričaš sa mnom - skočio je Gastoz.

- Što pokušavaš da ukanališ Anđelu preko Karića nema poente. Anđela je mogla da isfolira to druženje. Poenta klipa je to, a ne da je bilo flerta i muvanja. Jedino kod tebe vide da se potresaš - rekao je Bebica.

- Šta bi Gastoz rekao tad? - pitao je Milan.

- Nije bilo naivno. Videli smo po njihovoj priči i odbrani. Posle svađe je isto to potvrdio. I dalje stojim iza toga da on sve zna, da isto misle. Mislim da su zajedno bili u nekoj šemi. možda je bio samo neki or*l u kolima. Njihova odbrana je jako čudna. Gastoz gori u sebi, ali to ne ispoljava. Možda ne sme da se suprotstvai Kariću. Karić je ispao nelojalan prema svojoj devojci - rekao je Uroš.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić