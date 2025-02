Ona se naljutila na mene kad... Matora priznala da li strahuje od mogućeg pomirenja Stefani i Munje! (VIDEO)

Sklapaju se kockice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danjela Dujkovića Munjeza.

- Za šta konkretno kriviš Matoru? - glasilo je pitanje.

- Stefani je krivac broj jedan da ja ne saznam devet meseci da ću da postanem otac, a Matora je krivac broj dva. Ne mogu da budem kivan jer nju boli k*rac. Ona je ovde pokušala nešto sa mojom partnerkom čim sam izašao, napolju nastavila i tad je bila tenzija u "Narod pita". Ona i ja nismo bili prijatelji, bili smo rijaliti drugari. Koliko je Matora kriva prema meni u tom odnosu toliko je Stefani. Ja stvarno ne mrzim Matoru, na distanci sam i ništa ne verujem. Mislim da te je odj*bala kad je videla koliko je sati i koliku su grešku napravile. Mislim da ona neće da priča jer se nada pomirenju. Stefani je inadžija, a letos sam čuo da Stefani nju koristi, da samo čeka da je šutne i da joj se gadi. Nemam potrebu da lažem - govorio je Munja.

- Ja se sećam kakav bes je Munja imao kad je počela ova priča, a susret je lagano prošai i obostrano su spustili loptu. Ja nisam bio u karantinu dobio sam prepisku od grupa "Munja Stefani Love Forever" i njegova bivša žena se oglašavala povodom toga. Ona je svima nama slala poruke za tu trodnoću, a ja na to nisam obraćao pažnju. Ona je komentarisala da li je Stefani trudna ili ne. Meni je to stiglo u subotu dok ste bili u karantinu, ali ja to nisam registrovao i nisam znao da li je validna grupa. Ja to stvarno nisam reagovao. Matora je tad već bila sa Stefani i to se nije znalo, a na tim prepiskama su me ubacili u taj neki čet. Izašla je prepiska da Matora i Stefani kriju da je trudna, a da to znaju Jovana i još jedna devojka - pričao je Bebica.

- Mnogi su to pisali i nagađali, ali niko nije znao. _Bebica kaže da će ovo kad tad da eskalira, verovatno. Ja ne bežim od sukoba sa Munjom, ali nemam potrebu da ga vređam, a ne bih to sebi ni dozvolila. Neću da se svađam sa nekim na silu. Kad bude nešto uzvratio i ja ću. Ne vidim razlog da se raspravljam sa njim. Šta god me bude pitao ja ću da kažem, neću da mu ćutim, ali ne vidim razlog da radim nešto na silu - dodala je Matora.

- Da li te boli kad kaže da je siguran da može da se pomiri sa Stefani? - pitao je Milan.

- Stefani se čak i naljutila na mene kad sam rekla ako se pomire i to se desi da ja neću imati taj problem. Ona se naljutila kad sam joj to pomenula, a ako se desi neka se desi. Ono što ja osećam i mislim je da ona Munju ne voli - govorila je Matora.

- Kad bismo imali pet dana priliku da provedemo zajedno ja znam da bi se njoj vratile emocije - poručio je Munjez.

Autor: A. Nikolić