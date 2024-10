Kockice se sklapaju!

U toku je emisija 'Izbor potrčaka' i 'Pretres nedelje'. Večerašnji voditelj Milan Milošević spreman je da večeras pretrese sve aktuelne teme koje su obeležile prethodne nedelje.

Borislav Terzić Terza progovorio je o odnosu Milice Veličković i njegovog oca, te otkrio da je odavno izgubio emocije prema trudnici.

- Milena je iznela mišljenje na osnovu prvog viđenja mene, na osnovu druge nedelje joj se menja mišljenje i to je normalno jer me polako upoznajete. Ona osuđuje delo ali ne i ono što sto smo mi ušli u odnos. Mislim da Milena ima razlog za to što priča, ona je transparentna žena i to je to -rekla je Sofija.

- Ti si rekla da ti je Terza ispričao da to napolju nije funkcionisali i da veza nije imala opstanak, šta ti je ispričao Terza sve? -pitao je Milan.

- Rekao mi je da nije išlo u pravom smeru i da je čak prevario da bi se otarasio te devojke, onda mi je rekao da je uspeo da oni to podrže osim oca jer je sa Kosova i ne odgovara joj njena prošlost tako da nije devojka za kuću po njenom -rekla je Sofija.

- Ja jesam rekao da sam se poljubio sa Tamarom da bi se rastavio od Milice. Ja nju nisam doveo Milicu kući, već kad smo izašli otišli smo kod nje kući i poljubio sam kevu, isplakali se i sa vrata je već bila svađa. On mi je rekao da nisam normalan jel znam šta je ona uradila i da se nije odbranila ni od jedne priče. Ja sam bio tad sam sa porodicom i rekao mi je da sam se ukopao i da sam ih obrukao zbog nekih priča, rekao sam mu da ću iznajmiti stan na šta je on dodao da joj ne treba u kući na šta sam se ja odma spakovao i otišao. Ona je otišla na more a ja nisam pričao sa ocem već samo zdravo i to je to. Svi su upoznali Milicu i oduševili se, odlazimo za Bosnu i opet tamo familija svi oduševljeni sa njom, slikaju se i dva dana pred ulazak mi opet u Bosni opet ludilo mozga, dolazi ćale i ona njemu prilazi, pruža mu ruku i ništa sve super. On meni pod gasom kaže da ne može preko toga da pređe i da je moje dete njegovo unuče i isto će ga gledati kao Miloševo unuče. Za neke stvari o njoj nisam znao i ako ona uđe mi ćemo popričati o tome ali je neću vređati niti blatiti -dodao je Terza.

Autor: Nemanja Šolaja