Ena Čolić razotkrila Aleksandru: Jedan detalj otkrio koliko je odlepila za Ivanom, izmišljenim zadatkom skrivala emocije? (VIDEO)

Sklopila kockice!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Gledanje snimaka" dala je reč Rašku Mladenoviću kako bi prokomentarisao odnos Aleksandre Nikolić i Ivana Marinkovića.

- Ja sam rekao da će meni Aleksandra biti super bez obzira na sve. Ona nije imala ni sa kim takav odnos sa priča satima, kao ni on. Shvatio sam i da Ivan nije ravnodušan - rekao je on.

- Je l' ti se sviđa Aleksandra? - pitala je Ivana Šopić Ivana.

- Da, sviđa mi se, ali nisam ja tip koji je vrlo svestan onoga što radi - priznao je on.

- Nije mi logično na šta je htela da ga navuče? Da ga poljubi, pa da ga šutne? - dodala je Milena.

- Ako je uradila to zbog višeg cilja ja bih išao do kraja, bolelo bi me uvo za Jelenu - nastavio je Marinković.

- Kraj zadatka je da njih dvoje uđu u odnos - rekla je Milena Kačavenda.

- Ovo je klasičan primer sužene svesti na ovaj prosotr, istripujemo se da je ovo jedina realnost. Bio je klip kad je pitao Sandru da li ima šanse kod nje, ja sam ustala i odlepila sam i nisam mogla da verujem da ona ima uopšte prostora da se sprda sa tim stvarima jer nam je Luka prijatelj - govorila je Ena.

- Tebi je Luka prijatelj godinama, a meni ovde - dodala je Aleksandra.

- Sad se ograđuješ. To sad nije važno. Svi znamo kakva je bila vaša reakcija kad je Luka izbačen, prišla si mi i rekla da nećemo više da pričamo sa Ivanom. Narednih dana smo skakale na Ivana. Aleks je meni prišla i rekla: "Ena, da li naš odnos može da uništi bilo koji moj odnos sa nekim?". Aleks se zavozala preterano, možda je zadatak tek sad izmislila. Mislim da se zbog sužene svesti zavozala za Ivana jer je žena koja pada na priču i inteligenciju, na izgled ne definitivno. Malo si se uplašila od svega ovoga, pa si našla razlog da pričaš od svega ovoga. Ivan se loži na mene i Aleks, a nas dvoje nismo ni pričali. Ona je za njega fatalna - koemtnarisala je Ena Čolić,.

- Mojim ženama u životu možete u većini da brišete cipele. Moja nijedna žena nije bila glupa. Aleks se jedina uklapa u moj tip žene, ali ti ne. Ne volim taj tip žena, neću da kažem uličarka. Ne volim ni Aleksandra kad ide iz mirne faze u ovo, sedi mirna, pa se pretvori u aždaju. Tu mi je ogavna. Ena nije moj tip žene, što ne bih rekao? - dodao je Marinković.

- Njegov tip žene se vidi na njegovoj faci - rekla je Ena.

- Da, čuo sam da je bila agresivna i jedna čekam da me opauči - bio je ironičan Ivan.

Autor: A. Nikolić