PUKOŠE BRAKOVI, PRIJATELJSTVA, SIMPATIJE... Sneža urnisala Lakića zbog žene: Zaljubljen si u mene, sav se pogubiš kad sam pored (VIDEO)

Žestoko!

Nikola Lakić i Sneža Kušadasi večeras su ušli u sukob jer je ona ceo dan pričala da će on zbog nje da se razvede i izgubi ženu. U sve to, umešao se i Peca Lazić.

- Sneža... Ti i Sneža, na nju ideš srčano. deluje mi kao da si zainteresovan za Snežu - rekao je Peca.

- Takav odnos imamo godinama - rekao je Lakić.

- Ne, nemaš - dodala je Sneža.

- Čudno mi je da Sneža...Ona kaže da si zaljubljen u nju - rekao je potom Peca.

- On se sav pogubi oko mene, prošle godine me stavio u izolaciju jer ne može da podnese da me gleda sa Darijanom - nastavljala je Sneža.

- Ona da može, ona bi zaprosila Darijana - dodao je Lakić.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.