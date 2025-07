Bez dlake na jeziku: Gastozova drugarica urnisala Anđelu zbog nepoštovanja, za njihovu vezu nema jednu lepu reč! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je razgovarala sa Jasnom, drugaricom Nenada Marinkovića Gastoza i Luke Vujovića, koje je bez dlake na jeziku dala sud o njihovim emotivnim vezama.

- U odnosu Anđele i Gastoz i Luke i Aneli vidim nepoštovanje prema mojim drugarima. Ovo ponašanje, Anđela kao da ne zna ko je Nenad. On je jako uspešna ličnost, a ona ga ponižava, spušta i nepopštuje i to stvarno nije lepo. Odnos Aneli i Luke je stvarno dosta toksičan. Aneli je nestabilna u tom odnosu. Luke je emotivac, dosta se vodi srcem, a Aneli mi je zaista nestabilna i mislim da je to zbog zatvorenog prostora, nedostaje joj ćerkica i to je poljulja. Iako je u njihovom odnosu bilo malo lepih stvari, kao i kod Anđele i Nenada, stalno je neki haos - govorila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić