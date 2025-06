Otvorili sve karte: Mateja bez dlake na jeziku sasuo Eni Čolić sve u lice, ona sigurna da je jedva čekao da se OGRADI od nje! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Na podeli budžeta Anđela je rekla najlepše reči za tebe i da te voli, a ti si joj samo rekao hvala i da ide dalje - glasilo je pitanje.

- Znao sam da će neko to da primeti. Rekao sam joj da ne patetiše previše, bilo je preslatko i poljubio sam je. Bilo je grubo, ali sam joj unapred rekao da to ne radi jer ono što mi imamo je naše - rekao je Gastoz.

- Kad si pre nekoliko meseci prodao Enu kod Drveta zbog alokohola ona je rekla da se ne ljuti jer si ti u pitanju, a ti na nju odmah urlaš i sta si na Anelinu stranu -

- Nisam je prodao, to je bila Munjina i moja igra da širimo dezinformacije. To je bio interesantan zadatak, koji smo brzo ispravili i svoje ljude sam uveo u te situacije. Ja nju nisam istinski prodao. Ja nisam stao na Anelinu stranu i samo sam bio realan. Zašto bih rekao ono što ne mislim? Sve sam joj tako i još brutalnije odgovorio. Odnos je zdrav koliko je poštovanje živo. Udaljio sam se jer mi se ne sviđa kako se ponela i gomila situacija u kojima je bila samoživa. Ne želim da budem više u tome - govorio je Mateja.

- Peja je prvi zamerio Mateji to i kad je Sofija bila sa nama u tim foricama pita mi se i dalje pominje, a kad je Mateja napravio zadatak da je Peja prišao Aneli naravno da je mogao da bude haos. Ja sam njemu rekla šta mislim o tome, ali neću kao on da govorim javno, kao što je on sinoć kad se ogradio od mene, baš jer ne mogu da zaboravim kakav smo odnos imali. Od mene je to čuo u afektu i jedva čekao da se ogradi od mene - rekla je Ena.

- Nisam jedva čekao, ja nisam taj koji se ograđuje - dodao je Matijević.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić